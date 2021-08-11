Akhisarspor'a deniz morali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisarspor'a deniz morali

Akhisarspor'a deniz morali
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarının Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek Akhisarspor, tekne turuyla moral buldu.

TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarının Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek Akhisarspor, tekne turuyla moral buldu. Yeşil siyahlı ekip, moral ve birliktelik sağlamak için Ayvalık'ta tekne turuna çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı gezide takıma Başkan Evren Özbey ve yöneticilerden Serhat Özbey de eşlik etti. Akhisarsporlular, gün boyunca denize girip kamp öncesi enerji depoladı.


Akhisarspor'a deniz morali
Akhisarspor'a deniz morali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akhisarspor'a deniz morali - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:40:37. #1.14#

title