Akhisarspor'a artçı şok
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Akhisarspor'a artçı şok

02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:33
Akhisarspor'a artçı şok

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini, Bursaspor'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenilerek alan Akhisarspor, rakiplerinin haftayı puanla kapatmasıyla çifte üzüntü yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini, Bursaspor'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenilerek alan Akhisarspor, rakiplerinin haftayı puanla kapatmasıyla çifte üzüntü yaşadı. Ligde Boluspor, deplasmanda Menemenspor'u 3-0 yenerek 26 puana ulaştı. Balıkesirspor, haftanın kapanış maçında evinde Ankaraspor'la 2-2 berabere kalıp puanını 25' yükseltti. Oynadığı 24 maçta topladığı 19 puanla düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor, rakiplerinin aldığı puanlarla kurtuluş barajının 6 puan gerisine düştü. Akhisarspor, bu hafta son sıradaki Eskişehirspor'u yenerek çıkışa geçmeye çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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