Haberler » Spor » Akhisarspor 3-4 takviye yapacak - Spor

Akhisarspor 3-4 takviye yapacak

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor.

26.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:12
Akhisarspor 3-4 takviye yapacak

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın kulübün şartları uygun olduğu takdirde orta saha ve kanatlara mutlaka transfer isteğini öğrenildi. Akhisarspor, Keçiören sınavının ardından 4 gün izin yapıp 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.


- Akhisar
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler