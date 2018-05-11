Akhisarspor 270 Bin Euroya Türkiye Kupasını Kaldırdı

Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Akhisarspor bunu tarihinde ilk kez başarırken, mütevazı kadrosu ile dikkat çekti. Akigolar sezona başlarken, bonservissiz oyunculara yoğunluk verdi. Yarı finalde Galatasaray'ı, finalde ise Fenerbahçe'yi 270 bin Euro'ya kurduğu kadrosu ile geçmeyi başardı. 26 kişilik kadrosunun 24'ünü bonservissiz kadrosuna katan Ege ekibi, sadece iki isim için bedel ödedi.

KASASINI DOLDURDU

Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan kalırken, Türkiye Kupası gelirleriyle yaklaşık 10 milyon Euro'yu (yaklaşık 50 milyon TL) kazanmayı garantiledi

Bu sezon Süper Lig'de F.Bahçe'yi iki maçta da yenen (2-3/1-0) Akhisar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dev rakibini yine üzerek hem kulüp tarihini hem de ligin dengelerini değiştirdi. Müzelerine ilk büyük kupayı getiren Okan Buruk'un talebeleri, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım biletini cebine koydu. Bu sonuç, Akhisar'ı sadece manevi açıdan tatmin etmedi, mali açıdan da kasasına 10 milyon Euro'nun girmesini sağladı. Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek Akhisar, 2 milyon 600 bin Euro ayakbastı parasının yanı sıra ülke yayın havuzu ve performans primleriyle yaklaşık 8 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Türkiye Kupası şampiyonluğuyla 10 milyon Euro'yu bulan gelirler kulüp için can suyu olacak

İLÇE TAKIMI DÜNYA GÜNDEMİNDE!

Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup eden 170 bin nüfuslu ilçe takımı Akhisarspor, galibiyet sonrası Twitter'da Dünya trend topic (en çok konuşulanlar) listesinde 5. sıraya kadar çıktı.