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Adana Demirspor, Hakan Ceylan, Spor

Akhisarspor: 2-3

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Sezgin Çınar (xx), Gökhan Barcın (xx)ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (x) - Adil (x), Semih (x) (Dk. 71 Okan x), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx) (Dk. 86 Kone), Volkan (xxx), Hasan (xx), Erkan (x) (Dk.

11.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:03
Akhisarspor: 2-3

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Sezgin Çınar (xx), Gökhan Barcın (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (x) - Adil (x), Semih (x) (Dk. 71 Okan x), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx), Aosman (xx) (Dk. 86 Kone), Volkan (xxx), Hasan (xx), Erkan (x) (Dk. 61 Kosecki x), Dibba (xx), Mehmet Akyüz (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Cocalic (xx), Musa (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Rotman (xx), Onur (xxx) (Dk. 90 Aykut), Bjarnason (xxx), Erhan (xx), Ergin (x) (Dk. 64 Burhan x), Cikalleshi (xxx) (Dk. 90 Muhammet x)GOLLER: Dk. 48 Volkan, Dk. 90+2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor) - Dk. 28 Cikalleshi, Dk. 54 Onur, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor) - Uğur, Bjarnason, Onur (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

20'nci dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Erkan, çalımlarla ilerledi. Erkan, penaltı noktasına yerden bir pas gönderdi. Mehmet Akyüz topa uzandı ancak dokunamadı. Meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.28'inci dakikada Akhisarspor, sol kanattan Erhan'la atak geliştirdi. Erhan, topu yerden müsait durumdaki Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi, topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi: 0-1.48'inci dakikada Adana Demirspor'da Erkan, topu sağ kanattaki Dibba'ya gönderdi. Dibba'nın ceza sahasına ortasında Volan topun gelişine sert vurdu. Meşin yuvarla uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.54'üncü dakikada Akhisarspor'da orta alanda topla buluşan Ergin, ileri çıkan Onur'a pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un yerden şutunda meşin yuvarlak Adana Demirspor ağlarıyla buluştu: 1-2.83'üncü dakikada orta sahada kazanılan topla atağa kalkan Adana Demirspor'da Aosman ceza sahası önünde topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçen Aosman ceza sahası yayı üzerinden sert bir şut gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.84'üncü dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Volkan, topu ceza sahasında müsait durumdaki Dibba'ya dönerdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dibba yerden sert bir şut gönderdi. Kaleci Gökhan'a da çarpan top, direkten kornere çıktı.89'uncu dakikada sol kanattan atağa çıkan Akhisarspor'da Cikalleshi, çalımlarla Adana Demirspor ceza sahasına sokuldu. Cikalleshi'nin yerden pasında rakip savunmaya çarpan top, arka direkteki Bjarnason'un önünde kaldı. Bjarnason'un düzgün şutunda Akhisarspor, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 1-3.90+2'nci dakikada Adana Demirspor'da Volkan, sol kanattaki Dibba'ya ara pası gönderdi. Dibba'nın penaltı noktasına yerden pasında Mehmet Akyüz, ayağının dışıyla şutunu yaptı. Meşin yuvarlak Akhisarspor ağlarıyla buluştu: 2-3.

Karşılaşma, Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Kaynak: DHA

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