Akhisarspor, 11 sezon sonra Misli.com 2. Lig'e düştü
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Akhisarspor, 11 sezon sonra Misli.com 2. Lig'e düştü

Akhisarspor, 11 sezon sonra Misli.com 2. Lig'e düştü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de deplasmanda GZT Giresunspor'a yenilerek normal sezonun son haftası öncesinde lige veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, en son 2009-2010'da yer aldığı Misli.com 2. Lig'e döndü.

TFF 1. Lig'de deplasmanda GZT Giresunspor'a yenilerek normal sezonun son haftası öncesinde lige veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, en son 2009-2010'da yer aldığı Misli.com 2. Lig'e döndü.

2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e çıkan Akhisarspor, düşme hattına kadar gerilediği ilk sezonunda ligde kalmayı başardı.

2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı ekip, aralıksız 7 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de "mütevazı" kadrosuyla başarılı sonuçlara imza attı.

Bu süreçte birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, geçen yıl TFF 1. Lig'de play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı. Bu sezon başında daha önceki futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Cem Kavçak'la başladığı sezonda daha sonra Mesut Dilsöz ve Fırat Gül'le çalıştı.

Ara transfer döneminde 28 oyuncu kadrosuna kattı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 28 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Ege temsilcisinde bu isimlerden Enes Kimia, Martins Chisom Onyebueke, Recep Kutun, Yusuf Acer, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Ramazan Emirhan Civelek, Muhammed Embiya Yıldırım ve Serkan Sefil, hiç forma giymedi.

Semih Kaya, Mehmet Salih Yiğit, Bekir Akın, Bertuğ Uz ve Fırat Yiğit Öztürk ise 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde mücadele etti.

Gelecek sezon Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek

Sezon boyunca alt sıralardan uzaklaşamayan Akhisarspor, dünkü GZT Giresunspor mağlubiyetiyle Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ardından en son 2009-2010'da mücadele ettiği 2. Lig'e düştü.

Yeşil-siyahlı ekip, sezonu evindeki Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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