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Akhisarspor 1 puana abone

Akhisarspor 1 puana abone
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, üst üste üçüncü beraberliğini Bucaspor 1928 deplasmanında aldı.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, üst üste üçüncü beraberliğini Bucaspor 1928 deplasmanında aldı. İlk yarının son haftasında Amed Sportif'le deplasmanda golsüz berabere kalan, ikinci yarının açılış maçında evinde yine Zonguldak Kömürspor'la yenişemeyip sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Akhisar, Buca deplasmanında 2-2'lik skorla 1 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 maçtır bileği bükülmeyen Akhisarspor'un grupta 23 puanı bulunuyor.


- Akhisar

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Bucaspor, Akhisar, Spor, Haber

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