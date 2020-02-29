Akhisarspor: 1-2

29.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:49

TFF 1'nci liginde Eskişehirspor, evinde Akhisarspor'u konuk ederken, oyuncular sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı. Tribünleri dolduranlar ise İdlib'te ki saldırıda şehit olan askerlerimizi bir dakikalık saygı duruşunun yanı sıra Türk bayrakları açarak andı.

TFF 1'nci liginin 25'nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları da sahaya 'milletimizin başı sağ olun' pankartıyla çıktı. Idlib'teki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Kaynak: DHA