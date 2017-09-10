Akhisarlı Taraftarlar Polise Takıldı

Bursaspor karşılaşmasını izlemek için Manisa'dan 8 otobüsle yola çıkan Akhisar taraftarları, İzmir yolunda uygulama noktasında yapılan kontrole takıldı. Yetkililer, Akhisarlı taraftarların Bursa'ya gidişine izin vermediği belirtilirken, tribünde Bursa ile karşılaşan U 21 takımı oyuncularıyla Bursa'daki yaklaşık 21 Akhisarlı maçı izledi.



- Bursa