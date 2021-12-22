Akhisarlı Öğrencilere Başkan Ergün'den destek

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarını da aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerine de devam ediyor.

Bu doğrultuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Akhisar ilçesinde Kızlaralanı İlkokulu ve Tütenli Şehit Ümit Can İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere eğitim seti, bot ve Atatürk baskılı tişört hediye edildi. Akhisar Kızlaralanı İlkokulu Okul Müdürü Müesser Demirbaş ve Akhisar Tütenli Şehit Ümit Can İlkokulu Okul Müdürü Cemil Kaya, öğrencilere sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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