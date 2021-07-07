Akhisarlı Muhtarlar Yol Çalışmasından Memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yoğun bir şekilde çalışmasını yürüttüğü asfaltlama çalışmaları, Akhisar'da da hızla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yoğun bir şekilde çalışmasını yürüttüğü asfaltlama çalışmaları, Akhisar'da da hızla devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Sindelli-Süleymanköy mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama çalışması ile Süleymanköy-yol ayrımı arasındaki 3 kilometrelik yolda 2. kat sathi kaplama çalışması tamamlandı. Yenilenen yolda incelemelerde bulunan mahalle muhtarları, çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sindelli-Süleymanköy arasındaki 4 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama çalışması ile Süleymanköy-yol ayrımı arasındaki 3 kilometrelik yolda 2. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan yolda MHP Akhisar İlçe Başkan Vekili Nejdet Kıyak, Büyükşehir Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, Dereköy Mahalle Muhtarı Ertan Kaçar, Sindelli Mahalle Muhtarı Tunay Aytan, Süleymanköy Mahalle Muhtarı Recep Yıldırım ve Sırtköy Mahalle Muhtarı Ramazan Tufan yerinde inceledi.

Çalışmalar Nedeniyle Teşekkür

Asfaltlama çalışmaları ile birlikte yollardaki konfor ve güvenliğin iyi noktalara geldiğini görmekten duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri de, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre