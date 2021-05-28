Akhisarlı minikler bisiklet sürüş ve trafik eğitimi aldı

Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bisiklet Trafik Eğitim Parkı'nda, Akhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından bisiklet sürüş ve trafik eğitimi verildi.

Sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklara trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bisiklet Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile hayata geçen parkın bu haftaki konukları Özel Şefkat Ortaokulu öğrencileri oldu.

Akhisar Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin de katıldığı eğitimde çocuklar polis amcalarından eğitim aldı. Öğrencilere trafik polisleri eşliğinde trafik ışıkları, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklarda hangi kurullara uyacakları ve diğer trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde önemli bilgiler edindiklerini belirterek sertifikalarını alan öğrenciler polis amcalarına da teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler