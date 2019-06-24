Akhisarlı gençler bu yaz spora doyacak

Akhisar Belediyesi tarafından bu yaz boyunca futbol, basketbol, güreş ve tekvando okullarına ek olarak Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde de yaz spor okulları hizmeti verecek.

Akhisar Belediyesi tarafından yaz spor okulları kapsamında futbol, basketbol, güreş ve tekvando eğitimleri verilecek Öte yandan spor eğitimlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik İngilizce, matematik, kimya gibi derslerde eğitimler ile gitar ve drama eğitimleri de başlayacak. Akhisar Gençlik Merkezinde salı, çarşamba ve perşembe günleri de yaşamla baş etmekte güçlük çeken ve duygusal sorunlar yaşayan 12 ile 24 yaş arası ergenlik dönemlerini zorlu geçiren gençlere yönelik ise Akhisar Gençlik Merkezi psikoloğu tarafından ücretsiz psikolojik destek verilecek. Düzenlenecek kurslar hakkında açıklama yapan Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, gençlerin kendilerini tanımaları, ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunlarının fark edilmesi ve erkenden çözülebilmesi için psikolojik desteğin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların ve gençlerin yaz tatili boyunca zamanlarını verimli kullanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yaz tatiline girdiğimiz bu dönemde, çocuklarımızın vakitlerini iyi değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklara yaklaşmaması için yaz spor okullarını mutlaka değerlendirin. Çocuklarımızın geleceği ve zihnen gelişimi için bu imkanları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Akhisar Belediyesi tarafından açılacak olan yaz spor okullarında, gençlerin hem eğlenmelerini hem de spor yaparak bedensel ve sportif gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA