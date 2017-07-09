Akhisar Tüketici Hakem Heyetine Akıllı Sayaç Anlatıldı

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, su kaynaklarının korunması için hayata geçirdikleri kartlı su sayacı uygulamasının Manisalılara ve ülke ekonomisine katkılarını Akhisar Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Hikmet Karalı ve heyet üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda paylaştı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kamu yararını gözeterek uygulamaya aldıkları elektronik kartlı su sayacı uygulamasının faydalarını paylaşmak için Akhisar Tüketici Hakem Heyeti ile bir araya geldi. Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Hikmet Karalı ve heyet üyelerinin yer aldığı görüşmede; MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, 1. Hukuk Müşaviri Avukat Gülbeyaz Akçıl, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve MASKİ Akhisar 1. Bölge Şube Müdürü Fatih Tuncer hazır bulundu. Genel Müdür Coşkun, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün projelerini anlatmasının ardından su kaynaklarının korunması noktasında uygulamasını başarılı bir şekilde yürüttükleri kartlı su sayaçlarından bahsetti. Genel Müdür Coşkun, vatandaşın suyu yüzde 10 indirimle kullandığı uygulamanın kayıp kaçağın da önüne geçilmesini sağladığını vurgulayarak ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan bahsetti. Toplantının ardından geçilen soru cevap bölümünde tüketici hakem heyetinin soruları yanıtlandı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kartlı su sayaçlarının suyun önemi konusunda vatandaşın bilinçlenmesine de katkı sağladığını ifade ederek, "Vatandaşımız, sadece ekonomik bir kazanç elde etmiş olmuyor. Suyu daha dikkatli kullanarak doğaya katkı sağlıyor. Su, yer yüzünde hayatın devam edebilmesi için yegane madde. İnsan vücudunun 4'te 3'ü sudan oluşuyor. Suyun iyi korunması ve kullanılması lazım. Bizden sonraki nesillere bu kaynakların yeterli oranda aktarılması en büyük görevimiz. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde 'Su kaynağının başında bile olsanız, suyu israf etmeyiniz' diye buyuruyor. Manisamızda yakın bir gelecekte su sıkıntısı yaşayabilecek illerden bir tanesi. Geçmişte 3-4 metreden su çıkarken bugün biz Kula'da 240 metreye kadar inip suya ulaşamadığımız yerler oluyor. Deprem bölgesiyiz. Sarsıntılardan, sıcaklardan, hoyrat kullanımdan dolayı sular giderek aşağıya doğru çekiliyor. Su bilimciler yakın bir gelecekte petrol savaşlarının yerini su savaşlarının alacağını belirtiyor" dedi.



Kartlı su sayacı abonelerinin suyu mekanik sayaç kullanıcılarına göre yüzde 10 indirimli tükettiklerini söyleyen Genel Müdür Coşkun, "Vatandaşımız suyu ucuz kullanıyor. Bunun yanı sıra kartlı su sayacında sadece 2 kademe bulunuyor. Ayrıca, kartlı sayaçta hassasiyeti artıran bir tetikleyici var. Abonemiz musluğunu açık unutsa dahi sayaç en fazla 300 litre saniye suyun geçişine izin veriyor" açıklamasını yaptı.



"Gelirimizin yüzde 80'i su geliri"



Türkiye genelinde en büyük sorunlardan birinin kayıp kaçak su kullanımı olduğunu ifade eden Genel Müdür Coşkun, kartlı su sayacı sayesinde bu durumun da önüne geçtiklerinin altını çizdi. Coşkun, "31 milyon TL idaremiz tarafından tahsil edilmesi gereken su borcu var. Biz, bu oranda ortaya koyabileceğimiz hizmeti vatandaşımıza yapamıyoruz. Kartlı su sayaçları kayıp ve kaçağın ciddi bir şekilde önlenmesini sağlıyor. İdare olarak, kamu hizmeti sunuyoruz. Gelirimizin yüzde 80'i su geliri. Kanuna göre biz bu gelirlerimizle yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun böyle olduğunu birçok insan bilmiyor. Devletin bize bir ödeneği yok. Tahsil ettiğimiz su paraları ile yatırımlarımızı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.



Ödeme noktalarının artırılması noktasında idare olarak yoğun mesai harcadıklarını belirten Genel Müdür Coşkun, kısa süre içerisinde 300'ün üzerinde ödeme noktasına sahip olacaklarını söyledi. Coşkun, "Türkiye'de kartlı sayaç kullanılan hiçbir yerde kartı dolum cihazının yanına götürmeden yükleme yapamıyorsunuz. Şuanda biz bir firmayla anlaşma yaptık. Hatta 9 adet cihazımızın kurulumunu da yaptık. Bu sayı 40'a çıkacak. Aynı zamanda, bir banka ile de anlaşma yaptık. Abonelerimiz, anlaştığımız bankanın ATM'lerinden kartlarına dolum gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında MANULAŞ'a ait, Manisa Kart dolumu yapılan yerlerde artık su dolumu da yapılabilecek. Bu şekilde 200 nokta var. Kısacası, 298 ayrı noktadan yükleme imkanını sağlayacağız. Deneme aşamasında olan MASKİ Pratik cihazlarımızı da yaygınlaştırınca Manisa genelinde 300'ün üzerinde ödeme noktası olacak" dedi.



"30 Büyükşehir arasında lideriz"



Toplantıda bütçe performans konusuna da değinen Genel Müdür Coşkun, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, bütçeyi iyi kullanma performansı bakımından Türkiye'de ilk sırada. En fazla yatırım yapan idare ödülümüz de bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün bu başarılarda büyük payı var" ifadelerini kullandı.



Sayaçlarda oluşabilecek herhangi bir arızayı kısa süre içerisinde gidermek için kurdukları sayaç laboratuvarından bahseden Genel Müdür Coşkun, "İl genelinde 95 kişiye kartlı sayaç eğitimi verdik. Sertifikaları var. Bir de laboratuvar kurduk. Sanayi Bakanlığı akredite etti. Ege Bölgesi'nde sayaç anlamında diğer büyükşehir belediyelerinde böyle bir laboratuvar yok. Bu sayede sayaçlarda yaşanan arızaları kısa süre içerisinde gidererek, vatandaşımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçiyoruz" açıklamasını yaptı.



"Yalnız Değilsiniz" projesinin çığ gibi büyüdüğünün altını çizen Genel Müdür Coşkun, bin 90 aboneye sosyal sorumluluk bilinciyle hizmet ulaştırdıklarını belirtti. Coşkun, "İdare olarak yaşlı, kimsesiz ve engelli abonelerimiz için hayata geçirdiğimiz 'Yalnız Değilsiniz' projemiz ile vatandaşımıza hizmet ulaştırıyoruz. Abonelerimiz personelimizi 'oğlum geldi' diye karşılıyor. Tarifsiz bir mutluluk" dedi. - MANİSA