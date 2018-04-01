Akhisar Ticaret Borsasında Ahlat Güven Tazeledi

Akhisar Ticaret Borsası başkanı Alper Alhat'ın yeniden seçildiği bildirdi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Donbaycıoğlu Hanı'nda yapılan borsa genel kurulunda, Ahlat'ın başkanlığında hazırlanan tek listeyle seçime gidildi.

Seçim sonucunda Ahlat, yeniden başkanlığa getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlat, Akhisar'ın tüm isteklerini yerine getirmek için çalışacağını aktardı.

Seçim öncesi Akhisar'ın hizmet konusunda güçbirliği yapmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Alhat, şunları kaydetti:

"Bugün seçime tek liste girmemizin tek bir nedeni var. O da Akhisar'ın ekonomik ve sosyal açıdan yükselen bu trendinin devam etmesi arzusudur. Akhisar için yine gecesini gündüzüne katacak, yine durmadan çalışacak bir ekiple iş başında olacağız. Dökme zeytin dış satımında fon konulmasını için bakanlık nezdindeki girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Zeytinyağının raf fiyatlarına düzenleme getirilmesi, iç tüketimin artırılması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zeytinyağında KDV'nin yüzde 1 olması için, halkımızın daha ucuz zeytinyağı alması için yaptığımız girişimlerin kısa sürede sonuç vereceğine inanıyoruz."