Akhisar T Tipi Cezaevi Faaliyete Geçti

Akhisar'a 7 kilometre uzaklıkta bulunan Süleymanlı Mahallesi köy altı mevkiinde inşa edilen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu faaliyete başladı. 76 bin 820 metrelik alana inşa edilen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bin 100 kişi, Açık Ceza İnfaz Kurumu 400 kişi olmak üzere toplam bin 500 kişi kapasitesi bulunuyor.



Akhisar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 60 adet lojman, 1 adet jandarma bölüğü bulunurken 96 adet tek kişilik, 8 adet 3 kişilik, 63 adet 10 kişilik koğuş, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet sinema ve konferans salonu bulunuyor. Ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumunda ise 1 adet futbol sahası yer alıyor. - MANİSA