Akhisar, şehitler için tek yürek oldu

04.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:14

SURİYE'de şehit olan askerler için Manisa'nın Akhisar ilçesinde anma yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde bayraklar için yürüdü.

Akhisarlı vatandaşlar, Suriye'de şehit olan askerler için ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları attı. 15 Sokak üzerinden Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi boyunca yürüyen kalabalık eski belediye önünden tekrar Milli Egemenlik Meydanı'na gelerek yürüyüşü sonlandırdı. Akhisar Belediyesi önünde şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehit olan askerlerin tek tek isimleri okundu. Akhisar İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için dualar edildi. Yürüyüşün yanı sıra onlarca araç da Türk bayraklarını asarak şehitler için konvoylar oluşturdu.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi partilerden bağımsız bir şekilde şehitler için tek yürek olan ve saygı yürüyüşüne katılan binlerce kişiye teşekkür etti. Başkan Besim Dutlulu, "Böyle günler bizim birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamız gereken günlerdir. Suriye'de şehit düşen canlarımızın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimiz için tek yürek olan binlerce Akhisarlıya çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA