Akhisar Ring Yolu Prestij Cadde Düzenlemesi

AKHİSAR, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu'nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesi çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından, mevcut güzergahta yürütülen çalışmalarla köklü bir değişim yaşanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyemiz de üst yapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri, sağlıklı işleyen bir alt yapı sistemine, modern üst yapıya ve ışıl ışıl aydınlatması ile güzel bir caddeye kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde kente değer katan yatırımları kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

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