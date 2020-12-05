Akhisar Ring Yolu ağaçlandırılıyor
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Akhisar Ring Yolu ağaçlandırılıyor

05.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:19
Akhisar Ring Yolu ağaçlandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen ve modernize edilen Akhisar ilçesindeki ring yolunda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen ve modernize edilen Akhisar ilçesindeki ring yolunda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından ağaçlandırma çalışması yapıldı. Caddenin ilçeye yakışır bir hale gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Akhisarlılar da hizmet nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar ilçesinde bulunan ring yolundaki çalışmalarında sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen ve modernize edilen ring yolunda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından ağaçlandırma çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından Ring yolu çok güzel bir hale getirildi. Biz de güzel Akhisar'ımızın bu önemli caddesine yakışacak şekilde peyzaj çalışmamıza başladık. Yolun refüjünde ağaç dikimini tamamladık. En kısa zamanda Akhisar'ımıza layık güzel bir caddeyi kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Akhisar Ring Yolu ağaçlandırılıyor
Akhisar Ring Yolu ağaçlandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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