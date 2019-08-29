Akhisar potada yesukan'ı aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol, kadrosunu son olarak Ankara DSİ'de forma giyen Yesukan Onar'la güçlendirdi.

29.08.2019 14:44
Akhisar potada yesukan'ı aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol, kadrosunu son olarak Ankara DSİ'de forma giyen Yesukan Onar'la güçlendirdi. Türk basketbolunda daha önce birçok kulüpte forma giyen eski oyuncu Mirko Milicevic'in oğlu olan 21 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet, genç milli takımlarda defalarca forma giydi. Milicevic, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Muhammed Onar adını almıştı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.