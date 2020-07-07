Akhisar potada harıl harıl Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'da yeni sezon öncesi transferler sürüyor.

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'da yeni sezon öncesi transferler sürüyor.

Daha önce Marvin Jefferson ve Semt 77 Yalovaspor'dan Alihan Deniz Genç'i kadrosuna katan yeşil-silahlı ekip, iç transferde Ömer Sancaklı, dış transferde ise Ankara Anadolu Basket'ten Berkay Kansu, Ege Üniversitesi'nden Can Urşan ve Balıkesir BŞB'den Fatih Kızılca ile sözleşme imzaladı.

- Akhisar

Kaynak: DHA