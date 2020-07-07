Akhisar potada harıl harıl
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'da yeni sezon öncesi transferler sürüyor.
07.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:05
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'da yeni sezon öncesi transferler sürüyor.
Daha önce Marvin Jefferson ve Semt 77 Yalovaspor'dan Alihan Deniz Genç'i kadrosuna katan yeşil-silahlı ekip, iç transferde Ömer Sancaklı, dış transferde ise Ankara Anadolu Basket'ten Berkay Kansu, Ege Üniversitesi'nden Can Urşan ve Balıkesir BŞB'den Fatih Kızılca ile sözleşme imzaladı.
- Akhisar
Kaynak: DHA