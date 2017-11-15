Akhisar Potada Bajramovic'i Aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, yabancı oyunculardan Tyrone Nash'le yollarını ayırıp Kenan Bajramovic'le anlaşma sağladı.

Akhisar Potada Bajramovic'i Aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, yabancı oyunculardan Tyrone Nash'le yollarını ayırıp Kenan Bajramovic'le anlaşma sağladı. 36 yaşında, 2.06 boyundaki Bosna Hersekli oyuncu, ülkemizde daha önce Türk Telekom, Banvit, Beşiktaş ve son olarak Petkimspor'da görev yaptı. Bajramovic'in bu hafta sonunda Selçuklu Belediyespor maçında sahada olması bekleniyor. - İzmir

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