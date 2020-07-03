Akhisar potada Alihan'ı renklerine bağladı
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfere başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ilk hamle olarak Semt77 Yalova'dan Alihan Deniz Genç'i kadrosuna kattı.
03.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:31
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfere başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ilk hamle olarak Semt77 Yalova'dan Alihan Deniz Genç'i kadrosuna kattı.
22 yaşındaki guard, geçen sezon ligde 7.4 sayı, 2.3 ribaund, 3 asist ortalamaları tutturdu.
- Akhisar
Kaynak: DHA