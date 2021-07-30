Akhisar Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müfrezesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle Akhisar OSB'de hizmet vermeye başlayan itfaiye birimi, uzman personeli, modern araç ve ekipmanlarıyla her türlü afet ve acil durumlara müdahale etmeye hazır.