Akhisar Mezarlıklarına İnceleme Gezisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Akhisar ilçesini ziyaret ederek, ilçe mezarlıklarında incelemelerde bulundu, mezarlık sorumluları ve çalışanlarıyla bir araya geldi. İl genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Aslan, mezarlık hizmetlerindeki iş ve işleyişlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için daima sahada olduklarını ifade etti.

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve güvenliği konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarda herhangi bir aksaklık ya da soruna mahal vermemek adına inceleme gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Akhisar ilçesini ziyaret etti. Ziyaretinde, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile bir araya gelen Aslan, Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'daki çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Daima sahadayız"

Büyükşehir Belediyesi Akhisar Hizmet Binası ziyaretinin ardından Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan; Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile birlikte ilçe mezarlıklarında incelemelerde bulundu. Mezarlık sorumluları ve çalışanlarıyla da bir araya gelen ve kolaylıklar dileyen Aslan, il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirterek, mezarlık hizmetlerindeki iş ve işleyişlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için daima sahada olduklarını ifade etti.

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