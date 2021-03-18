Akhisar mezarlığında aile mezarlığı bölümü açıldı
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Akhisar mezarlığında aile mezarlığı bölümü açıldı

18.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:27
Akhisar mezarlığında aile mezarlığı bölümü açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Akhisar mezarlığında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Akhisar mezarlığında incelemelerde bulundu. Mezarlık personeliyle bir araya gelen ve defin işlemlerinde sorunsuz çalışmalardan dolayı teşekkür eden Göktaş, Akhisarlı vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla hayata geçen aile mezarlığında tahsisli satışların ne şekilde yürütüleceği konusunda bilgilendirmede bulundu.

İl genelinde mezarlıkların temizliği, bakımı, onarımı, şehit mezarlıklarının tertip ve düzeni, mezarlık güvenliği gibi konularda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilçe ilçe gezerek, sorunları yerinde tespit ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Akhisar mezarlığında incelemelerde bulundu. Mezarlık personeliyle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Daire Başkanı Göktaş, defin işlemlerinde sorunsuz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yeni alan 10 bin metrekare

Akhisarlı vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen aile mezarlığı düzenlemesinde, tahsisli satışların ne şekilde yürütüleceği konusunda personeli bilgilendiren Göktaş, "Akhisar'dan hemşehrilerimizin aile mezarlığında tahsisli mezar satışı konusunda çok talepleri vardı. Bunun neticesinde Büyükşehir Belediye Meclisimize sevk edilen Akhisar'da aile mezarlığı oluşturma konusu görüşülmüş ve meclis kararı neticesinde uygun yerde 10 bin metrekareye yakın bir alanda aile mezarlığı tahsis edilmiştir. Bunun akabinde isteyen vatandaşlarımızın ölüm öncesinde mezar yeri almaları için satışa açıldı. Aynı zamanda Akhisar'da yeni oluşturulan gömü alanında yapılan yolların durumunu da inceledik. Yeni gömü alanımızda yollar da yapıldı. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler neticesinde bu sorun Fen İşleri Dairemizce halledildi. Yeni gömü alanında ışıklandırma problemi ile ilgili olarak da aydınlatma direklerinin yerlerinin tespitini yaparak en kısa sürede direkleri yerine takacağız" dedi. - MANİSA

Akhisar mezarlığında aile mezarlığı bölümü açıldı
Akhisar mezarlığında aile mezarlığı bölümü açıldı
Akhisar mezarlığında aile mezarlığı bölümü açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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