Akhisar merkezli deprem Soma'da da hissedildi
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Akhisar merkezli deprem Soma'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

23.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:08
Akhisar merkezli deprem Soma'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'nın ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından Manisa'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akhisar merkezli deprem Soma'da da hissedildi
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