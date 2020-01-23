Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)
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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

ARTÇILAR DEVAM EDİYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor.

23.01.2020 06:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 06:25
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Merkez üssü 'nın ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Cemil SEVAL - Tolga TAHÇI/ AKHİSAR(Manisa),


Kaynak: DHA
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