Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)
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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)

YARDIM ÇADIRI KURULUYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu evlerine giremedi.

23.01.2020 03:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 03:45
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (6)

YARDIM ÇADIRI KURULUYOR

Merkez üssü 'nın ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu evlerine giremedi. Yöre halkı soğuk hava sebebiyle evlerine giremezken, belediynin girişimiyle tarafından gönderilen çadırlar, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı. Ayrıca, Kızılay tarafından başta çorba olmak üzere temel gıdalar, mahalle halkına dağıtılmaya başlandı.


Kaynak: DHA
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