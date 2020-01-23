Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

23.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:14

MANİSA'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sıokağa çıktı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilçede can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtirken, depremin merkez üssü musalar köyü'ne ulaşılmaya çalışıldığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Köyü'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.98 kilometre derinliktüe meydana gelen bu deprem 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen bu depremler hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte koru içerisihnde sokaklara kaçıştı.

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAŞKAN DUTLULU: MERKEZ ÜSSÜ MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Depremin merkez üssü Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı ilk açıklamada, şehir merkezinde yıkılan bina ihbarı gelmediğini, ciddi bir sıkıntı bulunmadığı belirtirken,depremin merkez üssü olan Musalar Köyüne ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Bu arada Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerden sonra bölge çok sayıda meydana gelen art şoklarla beşik gibi sallandı. AFAD verilerine bu depremlerden sonra sırasıyla şu depremler meydana geldi:

Saat 22.26'da merkez üssü Akhisar'da 3.0, saat 22.34'te merkez üssü Akhisar'da 3.8, saat 22.46'da merkez üssü Akhisar'da 3.1, saat 22.48'de merkez üssü Akhisar'da 3.2, saat 22.48'de merkez üssü Kırkağaç'ta 4.1, ve saat 22.57'de merkez üssü Akhisar'da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge art arda artçı şoklarla sallandı. AFAD verilerilerine göre bölgede büyüklükleri 4.3 ile 3.1 arasında değişen çok sayıda artçı şok meydana geldi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden geniş bir alanda hissedilen ve vatandaşaların korku ve panik halinde sokaklara kaçıştığıo deprem ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

DEÜ MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: YENİ BİR DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, depremin Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldiğini belirtirken, artçı şokların devam edebileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Bugün meydana gelen deprem Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldi. Bu bölgede çok birbiriyle bağlantılı sayıda fay segmenti var. Bu nedenle bu deprem yakın fayları tetikleyebilir ve yeni bir deprem fırtınası yaşanabilir. Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor. Fakat bazı köy evleri hasar görmüş olabilir. Bu tür evler var ise AFAD yetkililerine haber verilmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir deprem fırtınası ve yeni artçılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER 13 PARÇA HALİNDE GEÇİLDİ

Haber: Cemil SEVAL/MANİSA,

Kaynak: DHA