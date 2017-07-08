Akhisar Merkezi Demiryolu Çilesinden Kurtulacak

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'ne ait demiryolunun şehir dışına taşınması çalışmalarında sona gelindi. Ağustos ayının ilk günlerinde test sürüşlerinin yapılacağı yeni demiryolunun yaklaşık 7.2 kilometre uzunluğunda olduğu, maliyetinin ise 40 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.



11,6 kilometrelik mevcut demiryolu hattı yeni yapılacak 7,2 kilometrelik demiryolu ile 4,2 kilometre kısalarak eski hat üzerinde bulunan 13 adet hemzemin geçidin de iptal edileceği öğrenildi. Öte yandan Akhisar Gıda ve Tekstilciler Çarşısı arkasında ise Tren İstasyonu inşaatı yapılacağı bildirildi. Akhisar ilçe merkezini tam olarak ortadan ikiye bölen demiryolunun kalkması ile merkezdeki trafik yoğunluğunun bir nebze olsa rahatlaması bekleniyor. - MANİSA