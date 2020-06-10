Akhisar mahallesine değer katan çalışmalar sürüyor
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Akhisar mahallesine değer katan çalışmalar sürüyor

Akhisar mahallesine değer katan çalışmalar sürüyor İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde iki ayrı noktada yapım çalışmalarını sürdürüyor.

10.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:46

Akhisar mahallesine değer katan çalışmalar sürüyor

BURSA - İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde iki ayrı noktada yapım çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut koruluk alan etrafı düzenlenerek yürüyüş yolları yapılırken, ayrıca farklı bir noktada 13 araçlık otopark ve yeşil alan düzenleme çalışması sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceledi.

Yaz aylarıyla birlikte yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde iki ayrı noktada düzenlemelerini sürdürüyor. Feza Sokakta mevcut koruluk alanın etrafında yürüyüş yolu uygulanırken, alanın etrafının da tel örgüyle çevrilerek korunaklı bir yeşil alan hayata geçirilmesi planlanıyor. Vatandaşların ağaçların gölgesinde oturup etrafında yürüyüş yapacağı bir alan oluşturmak için çalışmalar sürüyor. 210. Sokakta ise yeşil alan düzenleme ve 13 araçlık otopark oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Başkan taban çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile bazı meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de katılımıyla Akhisar Mahallesinde iki noktada devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Taban, incelemeler sonrası çalışmalar hakkında açıklama da yaparak şöyle konuştu: "Bugün Akhisar Mahallemizdeyiz. Devam eden çalışmalarımız var. İki ayrı noktada incelemeler yapıyoruz. Şehrimizin öncelikli problemleri arasında olan otopark sorununun çözümü için olabildiğince vatandaşlarımızın yaşam alanlarının yakınlarında otoparklarımızı üretmeye özen gösteriyoruz. ve otoparklarla beraber oradaki fiziki imkanların da elvermesiyle yeşil alan uygulamaları, ağaç dikimleri, beraberinde çocuk oyun alanı ve fitness alanı uygulamalarını gerçekleştiriyoruz."

13 araçlık otopark

"Şuanda 210. Sokaktayız. Burada arkadaşlarımız bir yeşil alan ve ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Beraberinde 13 araçlık bir otoparkımız var. Sert zemin alanı zaten tamamlanmış gözüküyor. Diğer yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını da tamamlayarak hizmete almış olacağız."

2 bin metrekarelik yaşam alanı

"Buradan önce Feza Sokakta bir koruluk alan etrafında düzenleme çalışması vardı. Arkadaşlarımız orada da yaklaşık 2000 m2'lik alan içerisinde proje uygulamasını gerçekleştiriyor. Hem ağaç dikimi hem de etrafında güzel bir yürüyüş alanı ve tel örgüyle de çevirerek güvenli, korunaklı bir alan haline getirmiş olacağız. Bu alanları önemsiyoruz çünkü vatandaşımızın kendi yaşam muhitlerine yakın noktalar. Ağaçlar yeşerdiğinde gelip burada oturabilme imkanına sahip olacaklar."

Mahalle sakinlerimize emanet

"Evet, projeler yapıyoruz. Yapmak bazen işin kolay kısmı ama koruma noktasında ben tüm vatandaşlarımızdan destek istiyorum. Buranın temiz kalması başta olmak üzere yine dikilen ağaçların zarar görmemesi, yeşil alanların korunmasını ben hem muhtarımızdan hem vatandaşlarımızdan talep ediyorum."

Akhisar mahallesine değer katan çalışmalar sürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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