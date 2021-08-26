Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası'ndan basketbolculara sezon öncesi köfte ziyareti
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Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası'ndan basketbolculara sezon öncesi köfte ziyareti

Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası'ndan basketbolculara sezon öncesi köfte ziyareti
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası Başkanı Pınar Gören ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediye basketbol takımı oyuncularına sezon öncesi moral arttırmak için köfte ekmek partisi düzenledi.

Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası Başkanı Pınar Gören ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediye basketbol takımı oyuncularına sezon öncesi moral arttırmak için köfte ekmek partisi düzenledi.

Bir restoranda düzenlenen organizasyonda konuşan Gören, salgın nedeniyle çok uzun süredir bir araya gelemediklerini belirterek takıma sezon öncesi başarılar dilemek ve moral vermek amacıyla bu etkinliği planladıklarını ifade etti.

Manisa'da en yüksek aşılama oranına sahip ilçelerden biri olduklarını anımsatan Gören oda olarak tüm usta, yamak ve paket servisi yapan arkadaşlarının en az iki hatta üç doz aşı olduğunu belirtti.

Gören salgın döneminden en çok etkilenen meslek gruplarından biri olduklarını söyleyerek, "Bir daha iş yerlerimizin kapılarını müşterilerimize kapatmak istemiyoruz. O yüzden aşılama kampanyasına da destek veriyoruz. Bugün buraya gelen tüm sivil toplum örgütü başkanlarımıza, protokol üyelerimize, il sağlık müdürümüze ve herkese çok teşekkür ediyorum. Takımımızın da inşallah bu moralle bundan sonraki maçlarında üstün gayret ve başarı göstereceğini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası'ndan basketbolculara sezon öncesi köfte ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası'ndan basketbolculara sezon öncesi köfte ziyareti - Haberler
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