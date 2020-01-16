16.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:55

Akhisar Kent Konseyi, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlık makamında Akhisar Kent Konseyi'ni ağırladı. Ziyarette, Akhisar Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Akhisar Orman İşletme Şefi Müjde Kaya Alaca ve Akhisar Belediye Memuru Şerif Çetinkaya yer aldı. Ziyaret esnasında Akhisar Kent Konseyi Akhisar'ın zeytinyağını takdim ederken, Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyaretçilere tek tek hediye takdiminde bulundu.

Akhisar Kent Konseyi'nden Teşekkür

Ziyarette, Akhisar'ın sorunlarını ve ihtiyaçları konuşuldu. Aynı zamanda konsey, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar Akhisar'a vermiş olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler