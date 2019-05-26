Akhisar'ın yollarında 'Önce yaya' uygulaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Akhisar ilçe merkezindeki yollarda 'Önce Yaya' görseli uygulaması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce Yaya' görsellerini çizerek yaya güvenliği uygulamasına dikkat çekti. Ekipler, yaya geçitleri önlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgilerin yenilenmesi çalışması yaptı. Sürücülerin yaya geçitlerine geldiklerinin ve dikkatli olmalarına dikkat çekilen yazı ve boyama çalışması ile yaya güvenliği önceliği verilen proje kapsamında sürücülerin yaya geçitlerine gelirken yavaşlaması ve yaya güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Çalışmaların, Akhisar ilçe merkezinde devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA