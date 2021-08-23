Akhisar'ın içme suyu kaynağı artırıldı
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Akhisar'ın içme suyu kaynağı artırıldı

Akhisar'ın içme suyu kaynağı artırıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Seyitahmet mahallesinde açtığı 2 adet sondaj kuyusunun hat bağlantılarını yaparak ilçe merkezine yeni içme suyu kaynağı kazandırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçe merkezini besleyen Seyitahmet içme suyu tesisine 2 adet yeni sondaj kuyusu kazandırıldı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin pompa montajı ve elektrik hattı bağlantısının ardından şebeke hattı bağlantıları yapılan sondajlar ile ilçe merkezinin su kapasitesi artırıldı.

"Tüm Akhisar'a hayırlı olsun"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürme hedefleri doğrultusunda il genelinde sürdürdükleri içme suyu hizmetlerinin devamı ve kalitesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Aydınyer, "Akhisar Seyitahmet içme suyu tesisinde mevcut sondajlarda yaşanan basınç sorunu nedeniyle 2 adet yeni sondaj kuyusu kazandırdık. Sondajlarımızın hat bağlantılarını sağlayıp ilçemiz sakinlerinin hizmetine sunduk. Tüm Akhisar'a hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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