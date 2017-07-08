Akhisar'ın Gözden Çıkardığı Samardzic, Kızılyıldız'a Transfer Oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Miral Samardzic Sırbistan 1. Lig ekiplerinden Kızılyıldız'a transfer oldu.



2016-2017 sezonunu devre arasında Tolunay Kafkas'ın isteği üzerine Çin Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'den transfer edilen 30 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Akhisar Belediyespor'da beklenen performansı gösteremedi.



Yeşil-siyahlı ekiple yeni sezon hazırlıklarına başlayan ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarılan Samardzic, bugün Kızılyıldız'a transfer olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Slovenyalı oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta 249 dakika forma şansı bulurken Türkiye Kupası maçlarında ise takımı adına 5 maçta 1 gol kaydetmişti. - MANİSA