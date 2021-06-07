Akhisar Hayvan Barınağına Ziyaret
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Akhisar Hayvan Barınağına Ziyaret

Akhisar Hayvan Barınağına Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında Geçici Hayvan Bakımevini de ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında Geçici Hayvan Bakımevini de ziyaret etti. Başkal, can dostlarımızın son durumları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti. Tedavisi süren can dostlarımızın durumları hakkında görevlilerden bilgi alan Başkal, göreve yeni başlayan veteriner hekime de hayırlı olsun dileklerini iletti. Akhisar'a yakın ilçelerden barınağa çok fazla köpek getirildiği için barınağın tam kapasite ile çalıştığını ve kısırlaştırma çalışmalarına destek programı kapsamında merkezden veteriner görevlendirdiklerini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde özellikle koronavirüs döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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