'Akhisar Dayanışması' ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor 'Akhisar Dayanışması' ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor Akhisar halkının yardımları belediye tarafından dağıtılıyor Akhisar Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle gelirlerini kaybeden işçi ve esnaflar ile muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardım paketlerinin dağıtımına başladı.

'Akhisar Dayanışması' ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Akhisar halkının yardımları belediye tarafından dağıtılıyor

MANİSA - Akhisar Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle gelirlerini kaybeden işçi ve esnaflar ile muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardım paketlerinin dağıtımına başladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun girişimleri ile başlayan Akhisar Dayanışması, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 444 11 45 numaralı telefondan ulaşan vatandaşların talepleri, uzman personelin incelemesi sonucunda hızlı bir şekilde gideriliyor. Akhisar halkının bu zor günleri birlik ve beraberlik ile aşacağını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, "Her zaman halkımızın yanındayız" dedi.

"Yardım paketlerimizin dağıtımına başladık"

Göreve geldikleri günden bu yana durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak gıda, giyecek, yakacak ve benzeri gibi yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Başkan Dutlulu, "Başlattığımız Akhisar Dayanışması ile bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın desteği ve belediyemizin imkanları ölçüsünde yardım paketlerimizin dağıtımı başladı" dedi.

"Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum"

Dağıtılan yardım paketlerinin Akhisar halkının destekleriyle oluştuğuna değinen Başkan Besim Dutlulu, yardım paketlerindeki gıdaları da yine Akhisar'daki yerli üreticilerden alarak esnafa da destek olduklarının altını çizdi.

Başkan Dutlulu, konuşmasında, "Bu süreçte ilk etapta 500 gıda yardım paketi, haftaya ise 800 gıda yardım paketimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Gücümüz yettiğince tüm Ramazan ayı boyunca ve sonrasında dağıtımlarımız devam edecek. Belediyemizin gücü yettiği kadar, hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu süreci hep birlikte aşacağız. Bu zor günler geçecek ve geriye Akhisar dayanışmasının bıraktığı güzel hatıralar kalacak. Bu süreci dayanışmanın gücüyle, hep birlikte mücadele ederek aşacağız. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Pakette neler var?

İlk etapta 65 yaş üstü ve korona virüs salgını sebebiyle işini ve gelirini kaybeden ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak gıda paketlerinde makarna, un, çay, şeker, sıvı yağ, pirinç, mercimek, nohut, kuru fasulye, bulgur, hazır çorba ve hijyen malzemeleri yer alıyor.

İhtiyaç sahibi 1-5 yaş arasında çocuğu olan ailelere ise gıda paketinin yanı sıra süt, mama ve çocuk bezi desteği de sağlanıyor.

Kaynak: İHA