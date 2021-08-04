Akhisar'dan yangın bölgesine yardım eli

Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgelerinden biri olan Marmaris'e ulaştı.

Akhisar halkı, Akhisar Belediyesi'nin 2 Ağustos Pazartesi günü başlattığı yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Su, su tankı, kazma, kürek, bebek maması, sıvı içecek, buz, soğutucu kasa, yanmaz eldiven ve ayakkabı, fener, pilve göz damlası, yanık kremi, çocuk bezi, iç çamaşırı gibi ilk etapta toplanan öncelikli yardım malzemeleri Marmaris'e gönderildi. Akhisar Belediyesi Acil Müdahale Timi'nin uzman ekipleri ile birlikte Marmaris'e ulaşan yardım tırı afet koordinasyon merkezine ulaşarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

KALBİMİZ VE DUALARIMIZ YANGIN BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZLA

Afet durumunda Akhisar halkının büyük duyarlılık gösterdiğine dikkat çeken Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar halkımızın ve belediyemizin Marmaris'teki yangın bölgesi için topladığımız yardımlar bölgeye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracak, bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız. Emeği geçen yardımda bulunan tüm halkımıza teşekkür ederim. Kalbimiz ve dualarımız yangın bölgesindeki vatandaşlarımızla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler