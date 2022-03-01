Akhisar'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar heyeti Başkan Ergün'e, Akhisar'a kazandırılan hizmetler için teşekkürlerini iletti.

MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füsun, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Doğan Ensivri ve Cemal Gürmen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, makamında ziyarette bulundu. Başkan Ergün, ziyarette Akhisar heyetine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini hediye etti. Akhisar heyeti ise Başkan Ergün'e çerçeve ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından Akhisar heyeti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e doğum günü dolayısıyla pasta keserek doğum gününü kutladı. AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füsun ve MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Akhisar'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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