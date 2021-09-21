Akhisar'da Zumba derslerine büyük ilgi
Akhisar Belediyesi tarafından uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek dans ve aerobik figürleri içeren Zumba dersleri yeni dönem kayıtlarının başladığı bildirildi.
AKHİSAR (Bültenler) - Akhisar Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan duyuruya göre ücretsiz olarak verilecek kurslar haftanın 3 günü uygulanacak. Kontenjan ile sınırlı olan Zumba Salı günü saat 13:30 ile 14.20, Çarşamba günü 14:30 ile 15:20 ve Perşembe günü 13:30 ile 14:20 arasında olacağı bildirildi.
Zumba derslerine büyük ilgi
Pandemi nedeniyle grupların 12 kişiyi geçmediği bildirilirken sabah ve akşamüzeri gruplarına büyük ilgi olduğu ve bu grupların dolduğu ifade edildi.
Çalışmaların Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Dans Salonunda verilecek Zumba derslerinin 28 Eylül'de başlayacağı bildirildi ve kursların yaklaşık 4 ay süreceği bildirildi.
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