Akhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Akhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde de 15 kilometrelik güzergahta viraj düzenlemesi, yol genişletme ve temel malzeme serimi işleri yapılıyor.

İl genelinde dört bir yandan yol yapım faaliyetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar'da Selçikli – Aşağıdolma –Dolmadeğirmen ve Yaykın hattında toplam 15 kilometrelik güzergahta iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, güzergah üzerinde trafiği tehlikeye sokan virajları ortadan kaldırırken; yol genişletme ve temel malzeme serimine devam ediyor. Bunun yanı sıra yolların altyapısının sağlam olması amacıyla su geçişleri için koruge boru döşeme çalışmaları da yapılıyor. Bölgedeki 8 mahallenin faydalandığı güzergah üzerinde yapılan yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Asfalt sezonu öncesinde sahada, yoğun bir çalışma programı uyguluyoruz. Ekiplerimiz, ilimizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ve destekleri doğrultusunda Manisalı vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı yollarda seyahat etmeleri için yol yapım çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Salih Uçan Ünal Karaman Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:37:09. #1.14#

title