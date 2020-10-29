Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

29.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:33
Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar'ın Hürriyet Mahallesinde tıkalı olan noktalar tespit edilerek temizlendi. Yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması için çalışmalara devam eden MASKİ, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini özenle yürüterek vatandaşların sorunsuz bir kış dönemi geçirmesi için gerekli her türlü önlemi alıyor. - MANİSA

Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor
Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Sertab Erener Aras Bulut İynemli
Spor Babel Falcao Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 14:33:28. #1.15#
title