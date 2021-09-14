Akhisar'da traktör kazası: 1 ölü
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde kontrolden çıkan traktörü torununa ait traktörle çarpışan çiftçi hayatını kaybetti.
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde kontrolden çıkan traktörü torununa ait traktörle çarpışan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi kum ocağı mevkiinde saat 14.30 sıralarından evinden tarım arazisine giden 10 DV 085 plakalı traktör sürücüsü Necati G. (74) direksiyon hakimiyetini kaybederek bir üst yoldan geçen torunu F.G.'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.
Kaza sonrası traktörden düşen sürücü Necati G. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüsü Necati G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi. - MANİSA
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