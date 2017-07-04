Akhisar'da Tarihi Camilere Büyükşehir Eli Değdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'ın tarihi Yıldız ve Ulu Camilerinde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

İl genelinde tarihi camileri aydınlatmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Hacıishak Mahallesi'nde bulunan Yıldız ve Ulu Camilerini led ışıklarla aydınlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından yenilenen yüzüyle gece farklı bir görünüm kazanan camiler, cami cemaati ve mahalle sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı.