Akhisar'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Akhisar, Manisa, 3. Sayfa

Akhisar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza atmaya gelen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

09.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
Akhisar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza atmaya gelen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi 212 Sokak üzerinde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasına imzaya gelen F.T, çıkışta aracına binerken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan F.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için geniş araştırma başlatırken, ağır yaralı F.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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