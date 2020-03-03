Akhisar'da silahlı kavga: 2 yaralı

03.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:28

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, daha önce arasında husumet bulunan iki şahsı kahvehane önünde tabanca ile vurarak yaraladı.



Olay, Akhisar'a bağlı Hacıishak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal D, daha önce arasında husumet bulunduğu Fırat Y. ve Raşit G.'yi kahvehane önünde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Celal D'nin tabancasından çıkan mermiler Fırat Y'nin baş ve gögüs, Raşit G'nin ise ayak ve kalçasına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından her iki yaralı da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, silahlı saldırgan Celal D. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA