Akhisar'da Samardzic Gitti
Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'un sezon sonunda kulüp bulmasını istediği isimlerden Miral Samardzic, Kızılyıldız'a transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'un sezon sonunda kulüp bulmasını istediği isimlerden Miral Samardzic, Kızılyıldız'a transfer oldu. Geçen sezon devre arasında Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlük görevi yaptığı dönemde Çin Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'den transfer edilen 30 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, Sırbistan'ın yolunu tuttu. Süper Lig'de Akhisar formasıyla 3 maça çıkarak 249 dakika sahada kalan Samardzic'in yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. - Akhisar