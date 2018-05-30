Okan Buruk, Akhisarspor'un Sözleşme Uzatma Teklifini Reddetti

Süper Lig'i sıkıntı yaşamadan bitiren Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar'da teknik direktör Okan Buruk'la yönetim arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Sözleşmesi sona eren başarılı teknik adamla masaya oturan yönetimin yeni sezon için yapılan değerlendirme toplantısında uzlaşmaya varamadığı kaydedildi.

TARAFTAR KALMASINI İSTİYOR

Taraflar arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.

Sezonun en fazla alkış alan isimlerinden biri olan Okan Buruk ve ekibinin takımda kalması konusunda taraftarların sosyal medya üzerinde büyük bir baskısı var.