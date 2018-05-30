Okan Buruk, Akhisarspor'un Sözleşme Uzatma Teklifini Reddetti
Akhisarspor yönetimi, sözleşmesi sona eren Okan Buruk'la yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı.
Süper Lig'i sıkıntı yaşamadan bitiren Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar'da teknik direktör Okan Buruk'la yönetim arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Sözleşmesi sona eren başarılı teknik adamla masaya oturan yönetimin yeni sezon için yapılan değerlendirme toplantısında uzlaşmaya varamadığı kaydedildi.
TARAFTAR KALMASINI İSTİYOR
Taraflar arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.
Sezonun en fazla alkış alan isimlerinden biri olan Okan Buruk ve ekibinin takımda kalması konusunda taraftarların sosyal medya üzerinde büyük bir baskısı var.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (11)
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1-fazla naz aşk usandırır 2- kimse bulunmaz hint kumaşı değil ona göre davransın akhisarın ekonomik gücü belliCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Zaten bir aykut kocaman hoca gerisi boş hadin ordan asıl siz takımınızı belli ediyorsunuz yıllarca kiskandiniz zaten Çirkeflik acitasyon culuk sizde var yok hakem öyle yapmış yok feto uğramış yok diğer takımlar fener lermis sizden bukafayla zaten hiç bişey olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AKHİSAR EĞER KUPAYI ALAMASAYDI OKAN EFENDİ SİVAS TAN KOVULDUĞUN GİBİ BURADAN DA KOVULACAKTIN ŞİMDİ KENDİNİ HOCA MI ZANNEDİYORSUNCevap Yaz 5 10 Yayından KaldırBÜYÜK TÜRKİYE: Konuşma gevşek gevşek lüzumsuz.8 2 Yayından Kaldır
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Bir Akhisarlı olarak buraya gelip yönetimin katkısıyla yakaladığı başarıyı kendi çıkarlarına kullanan Okan Buruk Kalma Git bu gece lig''te bizi sıkıntılara soktun son 2 hafta kala lig''te kaldığımız garantilendi kupa alınca başarı tamam ama bu başarı sırf sana ait değil futbolcuların istemesiyle oysaki kupadan hemen önceki Galatasaray maçındaki özellikle Danny''nin gel geç demesiyle yenilen goller tipik Galatasaray''a kıyak yapması Tutuğun takıma değil ekmek yediğin takıma destek olacaksın GitCevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır